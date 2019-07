Acció de suport, demà dilluns, davant l'Audiència Nacional a la menor del cas d'abusos

El Comitè de Vaga Feminista de Manresa convoca, demà dilluns, amb el lema "Si ens toquen a una, responem totes", una concentració davant la porta de l'Audiència Provincial de Barcelona, al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, 14-16, per donar suport a la menor del cas d'abusos que va tenir lloc l'any 2016 a Manresa. Per aquest motiu ha emès el següent comunicat:

"Aquest dilluns 8 de juliol, continua el judici de la violació múltiple a una menor a Manresa l'any 2016. La justícia considera que ens trobem davant d'un cas d'abús i no de violació, demostrant, una vegada més, que el sistema judicial és patriarcal i no ens empara, ja que en lloc d'acompanyar les agredides, ens revictimitza i qüestiona. Tot el procés judicial és patiment per l'agredida i les familiars, sobretot en casos tan mediatitzats com aquest".

"Davant de tot això, el moviment feminista respon i no es queda callat. El dilluns anirem a donar tot el nostre suport a la companya agredida i a dir-li que no està sola! Que si ens toquen a una, responem totes! Perquè la sororitat i l'autodefensa feminista són la manera de lluitar contra el sistema patriarcal i la seva justícia podrida".

La convocatoria és a les 8 del matí a l'estació de la Renfe de Manresa, "per anar cap allà totes juntes", i a les 9.30 davant la porta de l'Audiència Provincial de Barcelona (Passeig de Lluís Companys, 14-16).

Primer acte de rebuig a Manresa



El passat dia 2 de juliol, Acció Lila i l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat (Las Aamas) van convocar una concentració de suport a la víctima, menor d'edat, de la pressumpta violació a Manresa. Va començar a les 8 del vespre a la plaça de Sant Domènec i va aplegar més de 200 persones, que van tallar el trànsit a la Muralla, on es va llegir un manifest de suport a la noia i es va qüestionar el sistema judicial espanyol.