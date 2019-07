L'entitat L'antic pretén fer front al problema d'aparcament i de pisos buits al nucli històric

Els problemes endèmics de l'habitatge i l'aparcament del nucli històric han portat l'associació L'Antic a créixer i crear una taula de treball amb l'objectiu d'impulsar iniciatives per solucionar-los. El grup, que es reuneix des del gener passat, organitza una trobada el 16 de juliol oberta a tothom perquè responsables de projectes ciutadans nascuts en altres barris de la ciutat i en altres municipis expliquin la seva experiència a l'hora de buscar solucions per a problemes dels barris. Una de les iniciatives en les quals s'està treballant és crear una borsa per posar en contacte persones que tinguin dificultats per llogar, i propietaris o petits inversors que vulguin condicionar algun habitatge amb finalitats socials.

L'Associació L'Antic és l'entitat que hi ha al darrere de la iniciativa i que organitza la jornada del dia 16 de juliol, que han anomenat «d'inspiració», per a la construcció de projectes comunitaris i de cohesió social al Centre Històric. Serà de 2/4 de 8 de la tarda fins a les 9 del vespre al bar dels Carlins. En la jornada s'han convocat quatre projectes que treballen l'element comunitari als barris per tal de generar cohesió social i millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen. L'assistència és lliure i limitada i es demana confirmació prèvia.

L'Associació L'Antic és el projecte promogut per veïns, comerciants i amants del Centre Històric de Manresa amb l'objectiu de dinamitzar-lo i cohesionar-ne els habitants. Des del gener passat, els promotors de l'associació impulsen una taula rodona de diferents persones amb perfils que representen algunes de les diverses realitats i sectors actius del Centre Històric. Des de llavors s'han reunit mensualment per treballar propostes d'acció concreta al voltant de temes com l'aparcament i la zona per a vianants, l'habitatge, la cura de l'espai públic i la cohesió social.

En la jornada, hi haurà la presentació d'Edificis Positiu i A-Porta, que fomenta una millor convivència veïnal; i el Pla de Desenvolupament Comunitari dels barris del Xup i la Balconada de Manresa i també l'Associació Barri Antic de Valls.



Projecte per a l'habitatge

Un dels projectes de més abast és el que pretén posar en contacte a través d'una borsa ciutadans que, malgrat passar per una situació econòmica complicada i no poder entrar en el mercat de lloguer de les immobiliàries, estiguin avalats i puguin trobar un lloguer adequat al seus ingressos. Seria, sobretot, perquè ciutadans sense un contracte fix puguin arribar un acord a l'hora de fixar un preu pel lloguer, o que estiguin disposats a invertir a arreglar un pis a canvi de viure-hi durant uns anys determinats.

La taula de treball de l'associació L'Antic ha acceptat formar part com a grup local del projecte europeu Urbact Regrow City, en el qual participa Manresa amb altres ciutats europees. Per aquest fet, té el suport d'un coordinador per organitzar les trobades i aconseguir aprofundiment i guiatge per a la taula, amb l'objectiu d'aconseguir la implicació de la ciutadania en projectes del barri.

La taula de treball està integrada per 14 membres, entre els quals hi ha veïns, membres de la comunitat islàmica, activistes socials i culturals, comerciants i paradistes del mercat de Puigmercadal.

La regidoria de Centre Històric, i anteriorment el comissionat, també participa en el grup, segons expliquen els responsables de la iniciativa. Els responsables del projecte han posat a disposició un correu electrònic, lanticmanresa@gmail.com per a les persones interessades a sumar-s'hi i que vulguin participar en els projectes que s'engegaran a partir de la tardor.