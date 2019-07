Manresa ha viscut l'inici de l'estiu més calorós dels darrers trenta-cinc anys

Manresa va arribar, ahir, als 39 °C, i avui és previst que aquesta màxima es torni a repetir. Per altra banda, el mes passat, el mercuri del termòmetre va pujar per primera vegada en un mes de juny més enllà dels 40 °C, i va establir tot un rècord a la capital del Bages en els 34 anys que es disposa de dades històriques recollides en les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya i de l'Agència Estatal de Meteorologia. En concret, la temperatura va pujar fins als 42,1°C. La suma dels 39 °C d'ahir i dels 42,1 del juny –en espera que avui es confirmin els 39 previstos– ha fet d'aquest inici d'estiu el més calorós pel que fa a les màximes assolides des del 1985.

De moment, des que va començar el juliol, la mitjana de la temperatura màxima fins ahir és de 33,5 °C; res de l'altre món, si es compara amb altres anys. El mateix succeeix pel que fa al mes de juny. Tal com demostra el gràfic que protagonitza la part baixa d'aquesta pàgina, la mitjana de les màximes va ser de 29,2 °C, mentre que hi ha hagut diversos anys en què ha superat els 30 °C. El 2003, amb 32,7 °C, va ser la mitjana més alta des del 1990 d'un juny.



Temperatures extremes

En el que es diferencia aquesta arrencada d'estiu de les anteriors és en les temperatures extremes. Des del 1985, pel que fa als 42,1 °C assolits el 28 de juny passat, és la quarta vegada que a la capital del Bages se superen els 40 °C de temperatura, i la primera que això passa un mes de juny. Les altres tres va ser el juliol, els anys 1994 i el 2015, i el mes d'agost, l'any 1987. Pel que fa a aquest començament de juliol, el fet que ahir s'arribés als 39°C i que avui també es pugui repetir aquesta temperatura, tampoc no és el més habitual. Com es pot veure al gràfic de les temperatures màximes extremes, llevat dels dos anys en els quals es van superar els 40 graus el juliol, en què possiblement hi va haver algun dia previ o posterior a aquests rècords en què es va arribar als 39°C, no n'hi ha hagut cap més.



De 9 a 42 graus

Cal afegir, a més a més, pel que fa al juny, que la pujada de la temperatura va ser molt contrastada, si es compara amb algunes mínimes a què es va arribar aquell mes, la qual cosa va fer que encara es notés més. Pel que fa a les màximes, a partir del dia de Sant Joan el termòmetre ja va anar pujant, amb 34 °C aquell dia; 37 l'endemà; 39 el dia 26 i 38 el dia 27. La revetlla de Sant Joan es va arribar a 30 i el dia abans a 32, però és que la mínima del dia 6 d'aquell mes va baixar fins als 9°C; el dia 1 i 2 va ser de 12 i del 3 al 5 de juny, d'11. Vol dir, per tant, que dins del mateix mes vam passar de dormir amb manta a engegar el ventilador a tota pastilla. O, el que és el mateix, que en 22 dies vam passar de 9 graus a 42.

Manresa no va ser un cas excepcional. De fet, el mes de juny del 2019 segurament serà especialment recordat pels meteoròlegs com el més boig en dècades justament pel fet que, mentre que els primers dies es van registrar temperatures mínimes de rècord en un mes de juny, va acabar amb l'onada de calor més extensa i intensa des que hi ha registres, amb una màxima rècord de 43,8ºC a Alcarràs (Segrià).

Durant el dia 11, 36 de les 145 estacions meteorològiques amb un registre de més de 10 anys de dades van mesurar la temperatura màxima més baixa de la seva sèrie i algunes estacions van baixar dels zero graus. En contrast, el dia 25 es va iniciar el pitjor episodi d'onada de calor de les últimes dècades a causa d'una massa d'aire d'origen africà, que també va fer fet batre rècords de temperatures màximes en una bona part d'Europa occidental.

Quant al nombre de dies amb mínimes i màximes durant el juny, a Manresa el 2019 no ha estat excepcional. No hi va haver cap dia amb una mínima igual o superior als 0 20 ºC; durant 26 dies hi va haver una màxima igual o superior a 25 ºC; i durant 13, igual o superior als 30 ºC.