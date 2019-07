«El millor, mirar de no treballar gens»

Asseguts a les cadires del Passeig, Maria Àngels Gorina, el seu espòs, Jordi Folch; Genar Maza, Joan Serra i Xavier Invers aprofitaven, ahir al migdia, que no feia una calor excessiva per passar l'estona i fer la xerrada.

Maza i Serra duien gorra, recomanada per la metgessa «perquè no ens surtin taques al cap». Tots ells coincidien a l'hora d'indicar el millor per combatre la calor: evitar el sol, beure molta aigua i, a casa, combinar l'aire condicinat amb el ventilador. I tenir-ho tancat a les hores de sol, hi afegia Gorina.

Com a jubilats, es permetien el luxe de donar un consell: «El millor per combatre la calor, mirar de no treballar gens». Valoraven que potser se'n parla una mica massa, alhora que lamentaven que «ha arribat massa aviat, i de cop».

Invers ho aprofitava per queixar-se que divendres va estar sense electricitat de 2/4 de 4 a 2/4 de 8, al Poble Nou. «A la peixateria estaven contents». De cara a la tarda, Gorina recomanava seure al tram del Passeig on hi havia hagut el cinema Atlàntida. «Si hi fa una mica d'airet, s'hi està més bé que aquí».