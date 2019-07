Les Urgències d'Althaia veuen incrementar els casos atesos per la calor

Les altes temperatures s'han fet notar a les Urgències de Sant Joan de Déu. Segons informació aportada per l'hospital de Manresa, «les dues darreres setmanes s'han incrementat els casos atesos relacionats amb la calor, com ara hipotensions i insolacions, que generalment afecten més les persones grans». Pel que fa a cops de calor, «s'ha atès una persona, l'evolució de la qual va ser favorable».

La Fundació Althaia s'ha sumat a la campanya de difusió del departament de Salut per sensibilitzar la ciutadania de la importància de prevenir i minimitzar els efectes que tenen les onades de calor sobre la salut.

La campanya «Un estiu sense UFFF» està pensada especialment per a la població més sensible i fràgil –infants, gent gran i persones amb malalties cròniques–, per donar a conèixer de manera clara les mesures que s'han de prendre, alhora que vol conscienciar de la importància d'hidratar-se bé per evitar el cop de calor.

Beure molta aigua, protegir-se del sol amb crema solar, evitar les altes temperatures, ventilar i refrescar la llar i supervisar els infants a l'aigua són alguns dels consells de la campanya.



Cop de calor i deshidratació

Un cop de calor es pot manifestar amb malestar, mal de cap, mareig, pell calenta, i no suada, respiració i freqüència cardíaca accelerades, i alteracions de l'estat mental o el comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri. Pel que fa a la deshidratació, els símptomes més comuns són mal de cap, sequedat de boca, cansament, dificultat de concentració, intolerància a la calor, augment de la temperatura corporal, cremors d'estómac i taquicàrdia.