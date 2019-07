La campanya d'estiu per animar els ciutadans a donar sang comença avui

Avui s'activa la campanya d'estiu per animar la ciutadania a donar sang abans de marxar de vacances o durant els dies festius. A Manresa, es pot fer a la seu fixa del Banc de Sang que hi ha a l'Hospital Sant Joan de Déu,

El Palau Robert de Barcelona acollirà, avui, una gran festa de la donació de 16 a 21 hores, on es podrà fer donació de sang i plasma i gaudir d'activitats per a tots els públics als jardins del recinte barceloní. El Banc de Sang calcula que fins a final d'agost, el hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per atendre tots els malalts i accidentats.