Concentració de suport a la menor del cas d'abusos, avui davant l'Audiència a Barcelona

El Comitè de Vaga Feminista de Manresa convoca, avui, una concentració davant la porta de l'Audiència Provincial de Barcelona, al passeig de Lluís Companys, 14-16, de Barcelona per donar suport a la menor del cas d'abusos que va tenir lloc a Manresa l'any 2016.

En el comunicat, el comitè recorda que «la justícia considera que ens trobem davant d'un cas d'abús i no de violació, i una vegada més demostra que el sistema judicial és patriarcal i no ens empara, ja que en lloc d'acompanyar les agredides, ens revictimitza i qüestiona. Tot el procés judicial és patiment per a l'agredida i les familiars, sobretot en casos tan mediatitzats com aquest». Afegeix que, «davant de tot això, el moviment feminista respon i no queda callat. Dilluns [avui] anirem a donar tot el nostre suport a la companya agredida i a dir-li que no està sola! Que si ens toquen a una, responem totes! Perquè la sororitat i l'autodefensa feminista són la manera de lluitar contra el sistema patriarcal i la seva justícia podrida».

La convocatòria és a les 8 del matí a l'estació de la Renfe de Manresa, i a 2/4 de 10 davant de a l'Audiència Provincial.