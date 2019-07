L'estació de Renfe de Manresa encara no disposa de lavabos per als usuaris

Cinc setmanes després de la inauguració de la remodelada estació de la Renfe de Manresa, les instal·lacions continuen sense lavabos públics. La companyia creu que d'aquí a poques setmanes ja entraran en funcionament, però encara no hi ha data. Els lavabos públics són dins de la cafeteria de l'estació i el seu manteniment depèn dels responsables que en tenen la concessió. La cafeteria està tancada al públic per una indisposició del seu responsable i per aquest motiu els usuaris de Renfe no disposen de lavabos públics dins de l'estació.

Tot i això, segons la companyia de Renfe, els usuaris que necessitin anar a lavabo poden utilitzar els privats destinats al personal que hi treballa, mentre la cafeteria romangui tancada. A més, la companyia ferroviària recorda que a l'interior dels trens hi ha lavabos públics que tots els passatgers poden utilitzar un cop hi pugen. Amb aquestes alternatives, la companyia diu que els usuaris no han de tenir cap problema si necessiten anar a lavabo. Fonts de Renfe han afirmat a aquest diari que, tot i no saber quan obrirà la cafeteria, calculen que el responsable que en té la concessió podrà reobrir el negoci en poques setmanes. El contracte de la concessió especifica que el manteniment dels lavabos de l'estació depèn del responsable de la cafeteria.

Renfe va inaugurar el 31 de maig l'esperat nou vestíbul de l'estació de Manresa i els ascensors que permeten a les persones amb problemes de mobilitat anar d'una andana a l'altra sense cap dificultat.