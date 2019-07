Althaia i Joviat organitzen un curs de metodologia ecogràfica

Un nou curs de metodologia i tècnica ecogràfica acreditat per UManresa i organitzat per Althaia i Joviat FPI va dirigit a professionals no mèdics dels serveis de radiodiagnòstic amb titulació de tècnics superiors en Imatge per al Diagnòstic (TSID) i diplomats en Infermeria (DI).

S'iniciarà a l'octubre i finalitzarà el març. S'impartirà a les instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages.

Aquest curs té com a objectiu incorporar el tècnic especialista en ecografia als serveis de radiodiagnòstic; donar resposta a la demanda creixent de formació per al personal de TSID i DI que vol ampliar coneixements en aquesta modalitat radiològica i d'aquesta manera donar valor al seu currículum; garantir els coneixements i pràctiques necessaris per a la realització de forma protocol·litzada dels diferents estudis ecogràfics, en un entorn formatiu fonamentalment pràctic i interactiu. Es tracta d'un títol propi de Joviat amb certificat d'extensió universitària d'UManresa. Un curs presencial i eminentment pràctic, combinant classes teòriques amb pràctiques entre els alumnes i a l'hospital amb pacients reals, tutoritzades per ecografistes.