El batxillerat creat per la Fedac ja ha atret una vintena d'alumnes

L'escola Fedac Manresa va anunciar el gener a través d'aquest diari la seva intenció d'oferir de cara al curs vinent un batxillerat únic a Catalunya pensat per als alumnes que vulguin cursar un CFGS o una carrera per a la qual no calgui selectivitat. Mancava saber si generava interès i si es podia tirar endavant. Doncs sí. N'ha generat. De moment, ja hi ha una vintena d'alumnes apuntats.

L'escola finalitza aquests dies les obres dels espais per al nou Batxillerat Pro que posarà en marxa el setembre. Els espais s'han configurat «amb la idea de donar a l'aprenentatge una concepció activa, creativa i alegre». Amb aquest objectiu, «n'hi ha per pensar en grup, reflexionar sol, crear productes; espais polivalents, graderies de ponències i presentacions, sofàs, pufs, plantes, terres emmoquetats, cadires amb rodes i taules individuals per al treball cooperatiu i per al debat grupal».

El centre, que ha iniciat les portes obertes, en horari convingut, per a totes les famílies que vulguin visitar els espais on es desenvoluparà el projecte del nou Batxillerat Pro, informen que el dia 5 de setembre, a les 8 del vespre, faran la reunió informativa i d'inauguració oficial dels espais dels nous estudis. Hi assistiran Modest Jou, director general de les escoles Fedac; Toni Massegú, regidor d'Ensenyament i Universitats de Manresa, i Antoni Llobet Mercader, responsable del CIFE a la UManresa. Hi són convidades les famílies, els nous alumnes i tothom qui hi estigui interessat.