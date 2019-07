L'Escola Agrària de Manresa ensenya com fer fora els plàstics dels horts

Arxiu Particular

Els plàstics biodegradables són una alternativa Arxiu Particular

El divendres, 12 de juliol, a partir de les 10 del matí es presenten els resultats d'una experiència d'encoixinats biodegradables en horta.

La jornada es realitzarà a Can Poc Oli, la finca de l'Escola Agrària de Manresa. L'assaig ha estat possible gràcies a la col·laboració entre aquesta entitat i la Universitat de Lleida, i s'ha realitzat en el marc d'un treball de final de grau.

La tècnica de l'encoixinat s'ha utilitzat durant molts anys en els horts de Catalunya per ser molt favorable des del punt de vista tècnic, econòmic i ambiental. L'encoixinat evita la competència de les herbes adventícies, permet estalviar aigua, redueix l'erosió del sòl i millora el microclima dels cultius incrementant o avançant la seva producció. Tradicionalment s'ha utilitzat plàstic convencional com a material per encoixinar, que al cap dels anys ha generat un problema greu de residus.

A la finca de Can Poc Oli s'han utilitzat en diverses ocasions encoixinats biodegradables. L'ús d'encoixinats en els cultius ecològics resulta especialment interessant ja que l'ús d'herbicides no està permès.

Aquesta jornada forma part de l'activitat de demostració "Demostració de la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura catalana", operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

Es pot consultar el programa clicant aquí.