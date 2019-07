Obres per fer més directa la connexió a peu entre Guimerà i Sant Domènec

Aconseguir que la connexió entre la plaça de Sant Domènec i, per tant, el Centre Històric, i l'eixample de Manresa sigui més fluïda i directa. Amb aquest objectiu, a final de juliol s'acabaran unes obres a la confluència del carrer d'Àngel Guimerà amb la Muralla del Carme que inclouen habilitar un nou pas de vianants molt més ample, amb semàfor, i desplaçar la parada de bus de davant del Forn de Cabrianes i un tram de l'aparcament de motos de la Muralla.

Una de les actuacions més importants de les obres, iniciades el dilluns 2 de juliol, consisteix a convertir els dos passos de vianants que hi ha ara per travessar la Muralla de Guimerà a la plaça de Sant Domènec en un de sol. S'aconseguirà convertint els que hi ha davant de Can Jorba i davant del Forn de Cabrianes en un de més gran. Per tant, més avall de can Jorba hi haurà un pas zebra d'una amplada similar al que hi ha davant del teatre Conservatori per travessar de la Muralla de Sant Domènec al passeig Pere III.



Canvis a l'aparcament de motos

A la Muralla del Carme per la banda del carrer Guimerà hi havia un aparcament de motos que ocupava pràcticament tota la llargada de la muralla. Després de les obres, una part d'aquest aparcament, la que era més prop del carrer Guimerà, s'ha desplaçat a prop de la parada de bus que hi ha a la carretera de Vic per la banda de la Muralla, al número 6-8 . La resta de l'aparcament per als motoristes es manté tal com estava.

Al lloc on hi havia l'aparcament de motos que desapareix, hi anirà la parada d'autobús que hi havia fins ara davant de la plaça de Sant Domènec. L'objectiu és evitar l'acumulació en aquest punt de la gent que espera el bus, la que en baixa i els vianants que volen creuar el carrer pels passos de vianants a banda i banda de la parada, cosa que dificulta el trànsit.

La nova parada de bus disposarà de pantalles per informar els passatgers de l'estona que caldrà esperar per agafar el proper, un servei cada vegada més present en les diverses parades de transport públic de Manresa.

Pel que fa al pas de vianants, s'elimina el que hi havia on hi ha ara la nova parada de bus i s'amplia el que ja hi ha entre l'edifici can Jorba i la Muralla del Carme, fins a l'alçada del carrer d'Àngel Guimerà. Per fer més còmode aquest nou pas zebra, es rebaixa la vorera. El març passat ja es va fer una primera part del gual per a vianants.

Amb aquest nou pas de vianants s'aconseguirà que la connexió entre el carrer d'Àngel Guimerà i el del Born sigui directa i recta, ja que fins ara els vianants i els usuaris del bus havien de caminar o més amunt o més avall per poder travessar la Muralla.