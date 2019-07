El servei educatiu del Parc de la Sèquia atén 5.000 alumnes en el curs 2018 - 2019

Una de les principals activitats de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, és el servei educatiu a l'entorn de la cultura de l'aigua, la història i el patrimoni del canal medieval

La Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia porta a terme, en els diferents equipaments i espais que gestiona i en les instal·lacions de gestió de l'aigua d'Aigües de Manresa, activitats adreçades a tots els nivells educatius, des de P3 fins a 2n de batxillerat.

Aquest curs 2018- 2019 s'han atès 5.035 alumnes, que han participat en les activitats de quatre àmbits diferents: aigua, natura, tècnica i història. Tots els àmbits giren al voltant de la importància de la Sèquia i l'aigua i com aquests elements han transformat el medi natural, social i cultural entorn del canal i de la comarca.

Novetats pel curs vinent

De cara al curs que ve, hi haurà dues noves activitats per realitzar al Museu de la Tècnica de Manresa. La Manresa medieval vol aigua! Una activitat dirigida a cicle superior de primària i a ESO, on els alumnes hauran de col·laborar per aconseguir construir la Sèquia i portar l'aigua a Manresa. I també Les plantes fan llana? Una activitat per als més petits on coneixeran els diferents teixits que ha utilitzat la humanitat al llarg del temps.

A partir del mes de gener, el Museu de la Tècnica també acollirà l'exposició "Les matemàtiques i la vida" amb un munt d'activitats STEAM per a tots els nivells educatius. Per a més informació cliqueu aquí.