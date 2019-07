Un comando de Desokupa actua per primera vegada a Manresa

L'empresa Desokupa, que s'encarrega de trencar ocupacions d'habitatges i ha tingut una intensa activitat a l'àrea metropolitana, ha arribat aquest dimecres a Manresa. Un grup de membres d'aquesta empresa que contracta exboxejadors, experts en arts marcials i persones vinculades al món de la seguretat privada s'ha fet present a les 2 del migdia a un habitatge del número 107 de la via de Sant Ignasi.

A la casa que han intentat desocupar hi resideix una família d'origen marroquí, formada per una parella i dues nenes de 2 anys i de 3 setmanes, respectivament. Segons explica la mateixa família, els de Desokupa han pujat al pis i han dit a la família que volien anar a negociar a un bar, a la qual cosa s'han negat.

La seva presència ha estat advertida immedatament per la Plataforma d'afectades per la hipoteca i el capitalisme al Bages, que han donat la veu d'alarma i un grup d'activistes ha anat ràpidament a evitar la desocupació. En un primer intent, el personal de Desokupa ha intentat aconseguir la desocupació de l'inmoble i la presència dels activistes de la PAHC ha generat moments de tensió a la porta per tal d'impedir-ho.

Finalment, els Mossos han anat al lloc i han parlat amb els de Desokupa, que han optat per marxar. Afirmen, però, que si la família no accepta negociar aniran per la via judicial. En aquest cas, asseguren, serà «molt pitjor» per la família, ja que se n'haurien d'anar el pis sense res, i en canvi ells els ofereixen «una remuneració econòmica».