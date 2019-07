Concentració a Manresa per exigir unitat política independentista

L'ANC Manresa ha convocat de manera urgent una concentració en defensa de la unitat política per la República que ha aplegat un centenar de persones a la plaça Major.

Amb la concentració es vol donar resposta al sentiment d'indignació "davant dels jocs partidistes i els pactes amb els partits del 155 que posen en entredit la voluntat de tirar endavant amb el mandat de l'1 d'octubre".

Durant la concentració s'ha llegit el posicionament del secretariat de l'ANC Manresa que demana a dirigents locals de JuntsxCat, ERC i CUP que pressionin a les seves direccions nacionals perquè trobin un camí d'entesa que, des de la no renúncia a l'1 d'octubre, defineixi una estratègia unitària clara cap a la ruptura definitiva amb l'estat espanyol.

El posicionament del secretariat de l'ANC de Manresa davant la situació de desentesa de les direccions nacionals dels partits polítics independentistes és aquest:

"Fa anys que una part molt significativa de la societat catalana està mobilitzada en pro de la independència i de la construcció de la República Catalana.

Aquesta demanda transversal va trobar en l'ANC i Òmnium, unes eines de mobilització aglutinadores. Aquesta empenta va ser possible gràcies als esforços de milers de persones que van veure clar, que més enllà del color polític de cadascú, l'objectiu final: la República Catalana, mereixia focalitzar els esforços en la unitat i en l'estratègia per a derrotar l'adversari.

Aquesta empenta però, es va diluir de cop amb els fets d'octubre del 2017. Hi ha molts factors que ens han portat fins a la situació actual: els empresonaments, l'exili, les picabaralles incomprensibles entre els partits, la manca de lideratges clars, els canvis d'estratègies de partits i entitats o el desconcert i la paralització de la ciutadania.

I ara, després de tots aquests anys de lluita i construcció imparable, ens trobem amb una realitat indignant, on la manca d'estratègia comuna lligada als interessos personals, els retrets mal resolts i les prioritzacions de dinàmiques de poder de partits ens està portant, si no revertim la situació, a un retorn a l'autonomisme on les molles a repartir són escasses i el pa ha desaparegut.

Com a secretariat de l'ANC Manresa volem manifestar el nostre desacord en les decisions preses per les direccions dels partits polítics durant aquests darrers temps. És inacceptable de prioritzar les dinàmiques de partit per sobre de les de país.

Per això exigim als nostres representants, com a part activa de la societat civil organitzada que els ha votat elecció rere elecció, que actuïn en conseqüència amb allò que marcaven els seus programes electorals. Perquè el 21D les urnes varen reclamar la restitució del govern legítim, encapçalat pel president Puigdemont, i la continuació de l'embat per a fer de la República Catalana una realitat.

Perquè volem la independència del nostre país i exigim als partits i entitats que ens representen, a no parar fins que trobem una estratègia conjunta per arribar-hi. I emplacem les bases d'aquests partits i entitats a que traslladin a les seves respectives direccions, la necessitat de retornar al procés de construcció nacional iniciat amb la proclamació d'independència del 27 d'octubre del 2017.

Sabem que no serà senzill, però ara més que mai, els interessos col·lectius han de passar per sobre dels interessos personals i de partit, i estem convençuts que només serà possible amb unitat, treball, generositat i la no renúncia al mandat l'1 d'octubre".