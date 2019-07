Mals hàbits de consum que cal evitar per gastar menys a la llar

Hi ha una sèrie d'hàbits de consum que, des de casa, es poden aplicar perquè les despeses de consum de llum, gas i aigua es puguin reduir d'una forma significativa.

El Punt d'Assessorament d'Eficiència Energètica (PAE) està format per un equip de 4 agents energètics i una coordinadora del servei que expliquen als usuaris quins són els mals hàbits de consum energètics més freqüents i ofereixen recomanacions per a l'estalvi energètic.

Un dels errors més típics és no tenir en compte que és millor programar electrodomèstics, en la mesura del possible, perquè no coincideixin. L'electricitat és un bé de consum car i si, per exemple, es tenen engegats alhora la rentadora, el rentavaixelles, l'assecadora i el ventilador es necessita una potència energètica molt més elevada per fer-los funcionar correctament tots alhora i això repercuteix a la factura.

Gastar molta aigua durant la dutxa o per rentar els plats també és un error que sovint es comet. Tancar l'aixeta mentre no calgui l'aigua és una mesura que agrairà tant la factura com el planeta.

Cal aprofitar els horaris de despesa reduïda i també es recomana que mentre es cuini s'utilitzin en molta menys mesura els altres electrodomèstics perquè el forn o la vitroceràmica gasten molt.