Manresa estrena una oficina que ajuda famílies a pagar menys llum, gas i aigua

Al número 5 de la Muralla del Carme de Manresa qualsevol persona pot empènyer la porta, entrar i trobarà gratuïtament la informació bàsica per pagar menys en les seves factures de llum, aigua i gas.

Es tracta d'una prova pilot que ha estat impulsada per les regidories de Ciutat Verda i Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa. El seu nom és Punt d'Assessorament d'Eficiència Energètica (PAE) i està destinat a tots els ciutadans de Manresa que vulguin millorar l'eficiència energètica de la seva llar. Els treballadors son quatre persones en risc d'exclusió social.

L'oficina ha començat atenent persones que es troben en situació de pobresa energètica derivades des de Serveis Socials, però és oberta al públic en general de dilluns a dijous de 9.30 a 18 hores i divendres de 10 a 13 hores. Es recomana demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 875 25 07.

A l'oficina es treballa per ajudar els usuaris a entendre les factures perquè no caiguin en enganys ni desinformacions amb les comercialitzadores.

Aquesta mena de desinformació es dona amb els contractes. Responsables de l'oficina expliquen que n'hi ha de dos tipus: el contracte lliure, que inclou les tarifes regulades per defecte des de les companyies, i el contracte regulat per l'administració pública. Aquest últim és més barat, ja que la prioritat principal de l'administració no és obtenir el màxim benefici econòmic. El PAE contacta amb les companyies elèctriques, d'aigua i gas per passar del contracte lliure al regulat.

Nous hàbits de consum

Els treballadors també ajuden a desenvolupar les eines necessàries per adquirir nous hàbits de consum, sempre amb l'objectiu principal de no perdre la qualitat de vida de què ja gaudien.

De fet, responsables de l'oficina expliquen que, gràcies al seu servei i assessoria, es pot arribar a millorar la qualitat de vida perquè es fa un consum més adequat que condueix a un cost menor de l'aigua, la llum i el gas.

A la llarga, es podria arribar a parlar d'una reducció de totes les factures que cada mes pertorben moltes famílies, pels elevats costos als quals s'han d'enfrontar. Com s'aconseguiria? A través de les instal·lacions de programadors, un aparell que indica als escalfadors d'aigua i als electrodomèstics quan han de funcionar i quan no, i a quina potència ho han de fer.

Per fer-ho, apliquen un sistema que s'anomena discriminació horària, de manera que des de les 11 hores de la nit fins a la 1 del migdia la tarifa és molt més baixa i, per tant, els usuaris ho poden aprofitar per programar els electrodomèstics i fer-los funcionar a menys cost.

Mariona Homs, regidora d'Acció i Inclusió Social, considera fonamental que els ciutadans prenguin consciència de la necessitat d'un bon ús dels subministraments bàsics sense haver d'arribar a una situació de pobresa energètica per ser-ne conscients.

Per donar a conèixer el nou servei va tenir lloc el dimarts 2 de juliol una xerrada acompanyada d'un taller sobre consum elèctric, obert a tota la ciutadania.