El Montepio celebra Sant Cristòfol amb un reconeixement a associats

El Montepio de Manresa ha lliurat aquest dimecres diversos reconeixements a associats per la seva fidelitat, confiança i trajectòria. L'entitat celebra Sant Cristòfol, activitat que culmina aquesta tarda amb la tradicional benedicció de vehicles que se celebra al carrer Jacint Verdaguer.

L'acte de reconeixement s'ha dut a terme amb la presència del director del Servei Català de Trànsit, el berguedà Juli Gendrau.

El premi a la Fidelitat s'ha lliurat a Alfons Torres, de 94 anys, que és soci de Montpio des de l'any 1946. El premi a la Confiança ha estat per Domènec Álvarez, de 22 anys, un dels associats més joves. El premi a la Trajectòria s'ha atorgat a Josep Peraire, que havia format part de la junta directiva del Montepio durant 8 anys i que actualment és membre de la comissió consultiva de l'entitat. També s'ha fet un reconeixement pòstum al metge Carles Garriga. Ha recollit el guardó la seva vídua, Txus Pérez.

El president del Montepio, Llorenç Juanola, ha assegurat durant l'acte de reconeixement que es tracta d'una «mostra d'agraïment als milers de famílies que, al llarg de la història del Montepio, ens han dipositat la seva confiança i ens han fet créixer, ens han esperonat a superar els nous reptes, i ens han motivat a continuar treballant des del nostre amor per les persones, pel territori i per tota la seva ciutadania».

Per la seva part Gendrau ha fet una crida a la responsabilitat de tots els conductors «perquè Sant Cristòfol no dona per tot». Ha fet referència al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible per avançar cap a l'objectiu de zero víctimes l'any 2050.

A l'acte també hi ha assistit el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López. Ha clos l'acte fent «un reconeixement a totes les persones que han format part d'aquesta gran família del Montepio , gairebé ja centenària». Ha destacatr el compromís de l'entitat «amb la ciutat i el territori».

La celebració de Sant Cristòfol continuarà aquesta tarda amb la tradicional benedicció de vehicles a la plaça Sant Jordi, a la confluència amb el carrer Jacint Verdaguer. Enguany la recaptació anirà destinada al projecte de mecenatge de la Fundació Althaia de Manresa per millorar els espais d'atenció infanto juvenils.