El president del Senat serà demà a Manresa al consell de la Federació XI del PSC

El president del Senat, Manuel Cruz, assistirà i participarà demà al consell de la Federació XI del PSC, que agrupa les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès.

Periòdicament, aquest consell es reuneix, amb caràcter ordinari o extraordinari, com a principal òrgan d'informació, reflexió i debat, entre congressos. Segons ha explicat el PSC en un comunicat, per aquest darrer consell, abans de les vacances d'estiu, s'ha convidat el president del Senat per tal d'escoltar les seves reflexions sobre la situació catalana, espanyola, europea i mundial, previs al debat subsegüent. En aquest consell també farà una valoració dels resultats electorals el primer secretari de la Federació XI, Cristòfol Gimeno, i s'estrenarà amb el seu nou càrrec de senadora la política santjoanenca Elia Tortolero, que exposarà el seu pla de treball.