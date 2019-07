Quin Passeig inicia les activitats infantils amb el taller de ràdio

Les activitats lúdiques i educatives per a infants de Quin Passeig van començar ahir a la tarda a la terrassa del bar Plaça, a la plaça Espanya de Manresa.

Com cada any, els tallers es realitzaran durant quatre dimarts del mes de juliol. Al d'ahir, batejat com «Vull sortir a la ràdio», els més petits es van convertir en locutors per un dia. Durant el taller van grabar l'anunci de l'estiu de Quin Passeig que es podrà escoltar a l'emissora Styl FM.

Els tallers son gratuïts, però cal fer una inscripció prèvia a info@quinpasseig.com. Les places són limitades a quinze infants.

Laura Martínez, coordinadora del projecte, explicava ahir que l'objectiu principal dels tallers és que els infants puguin gaudir d'una tarda on l'oci i l'aprenentatge es complementin de la millor manera possible.

Els pròxims tres dimarts es faran tallers de treballs manual, d'anglès i, finalment, faran la seva pròpia samarreta d'estiu.