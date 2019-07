Vorera arreglada a la carretera de Santpedor

Via Pública de l'Ajuntament de Manresa ha actuat amb celeritat per solucionar el problema de rajoles desenganxades existent a la sortida en sentit ascendent del pàrquing de l'estació d'autobusos de Manresa, en un punt en què s'havia fet un rebaix de vorera per accedir al pas de vianants. La queixa va sortir publicada dijous passat i dilluns ja estava el problema solucionat.