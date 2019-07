El Montepio va lliurar, ahir al matí, a Alfons Torres, de 94 anys, el Premi a la Fidelitat. Explicava que «condueixo des dels 21 anys i també soc soci del Montepio des d'aquesta edat. Això va ser el 1946, fa 73 anys». Es va mostrar orgullós de rebre el premi «perquè és una asseguradora on he estat tota la vida i és de molta confiança».

Torres apuntava que «el secret per a la bona conducció és tenir els ulls sempre oberts i no córrer excessivament. Tot i que he de confessar que de jove m'agradava córrer, a la meva època les carreteres no eren com les d'ara, no hi havia autopistes ni autovies. Ara veig persones que van a una velocitat excessiva per l'autopista, i m'escandalitza». Ell encara condueix. «Cada dia agafo el cotxe almenys una vegada i el desembre em van renovar el carnet per tres anys. Durant tot aquest temps no he tingut mai cap accident. He conduït per molts llocs del món. De fet, vaig viure a Veneçuela dos anys i mai no m'ha passat res».