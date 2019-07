Una benedicció de Sant Cristòfol sense cues atrau 1.100 vehicles i 15 ciclistes

g. c.

Arribada dels ciclistes de la Penya Ciclista Bonavista, que van ser aplaudits pels que els esperaven

Sense cues i amb una miqueta menys de participació que altres anys. Així es va celebrar, aquest dimecres, la benedicció de la Festa de Sant Cristòfol, que, a banda dels 1.100 vehicles que hi van passar, també va tenir com a protagonistes 15 membres de la Penya Ciclista Bonavista, entitat convidada enguany pel Montepio, al costat del Parc de Bombers, i de l'ADF Pla de Bages i del Moto Club Manresa, que van exposar els seus vehicles a la plaça de Sant Jordi.

A la confluència dels carrers del Bisbe Comas i de Jacint Verdaguer, un senyal avisava: cap a la dreta, benedicció; recte, totes direccions. Quatre mossens es van rellevar per cobrir les dues hores per beneir els vehicles a les dues tarimes situades a banda i banda del carrer de Jacint Verdaguer. Hi van passar cotxes, camions, motos –alguna de les quals espectacular–, furgonetes... i les bicicletes de la Penya Ciclista Bonavista. Ramon Baraldés, director del Montepio, explicava que els ciclistes són uns conductors als quals estan mirant d'arribar perquè estan molt desprotegits. La penya convidada va néixer el 1926 i és la tercera més antiga de Catalunya. La integren més de 300 persones.

Quant al Montepio, que al matí i a la tarda va celebrar diversos actes de la seva festa, celebrarà l'any vinent 90 anys d'història. Els diners recollits ahir en la benedicció a canvi de la medalleta de Sant Cristòfol es destinaran a la millora de les àrees dedicades a l'atenció a infants i joves d'Althaia.