Dotze en un sol dia, la xifra rècord de naixements a Manresa l'any passat

El primer dia del 2019, com va informar aquest diari, va ser una jornada especialment prolífica pel que fa a la quantitat de naixements que hi va haver a Manresa, que en va sumar set entre l'Hospital Sant Joan de Déu (cinc) i la Clínica Sant Josep (dos). I a més a més, van néixer amb només nou hores de diferència entre el primer i el darrer. No és, però, una xifra rècord. Ni molt menys. El 2018 hi ha un dia que n'hi va haver uns quants més. Dotze parts atesos entre l'hospital i la clínica. Va ser el 15 de gener.

A Sant Joan de Déu expliquen que en els naixements «s'aplica un model de maternitat respectada, amb una atenció centrada en les necessitats de cada dona. Es promou el procés fisiològic natural sense perdre de vista que el principal objectiu de l'equip assistencial és garantir la seguretat del nadó i la mare durant tot el procés de part». Remarquen, alhora, que «aquest model de maternitat respectada fa que no es pugui preveure amb antelació quin serà el dia del naixement». A més, assenyalen que «cada part és únic, amb una durada, unes casuístiques i una complexitat diferents», la qual cosa afegeix un plus de tensió als professionals que els atenen.

La mitjana de parts atesos a Sant Joan de Déu l'any 2018 es va situar entre els tres i els quatre diaris. Alguns dies no es va atendre cap part i alguns altres es van superar aquestes xifres. El mateix any, el major nombre de parts atesos en un sol dia a Sant Joan de Déu va ser de nou, fet que va succeir en sis ocasions. Pel que fa a la Clínica Sant Josep, el nombre més gran de parts atesos en un dia va ser de cinc. En aquest cas, va succeir en tres ocasions.