El grup de recerca de la UPC a Manresa es posa a disposició de les empreses

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (UPC-EPSEM), ha posat el seu grup de recerca a disposició de les empreses que vulguin desenvolupar projectes d'innovació en els seus processos productius.

La Politècnica ha fet aquest dijous una presentació pública del grup d'investigació anomenat Smart Sustainable Resources (SSR-UPC) un cop va aconseguir, a principis d'any, el certificat Tecnio que atorga Acció, l'Agència de Competitivitat de l'Empresa del Govern català. El segell l'avala com a agent per desenvolupar tecnologia i també permet posar en contacte empreses i universitat.

A l'acte, que s'ha fet a la sala de juntes, hi han assistit una trentena de persones. Segons ha explicat la directora de la UPC a Manresa, Rosa Argelaguet, el grup de recerca i la certificació Tecnio ha sigut possible gràcies a l'esforç «de la casa, que fa recerca i també docència. Una universitat que no fa recerca no és una universitat. És una escola. I aquí complim amb els dos objectius. Fem docència i recerca».

El sotsdirector de Recerca i Innovació, Xavier Gamisans, ha sigut qui ha fet la presentació del grup. És un dels seus responsables amb Pere Palà i David Parcerisa.

A l'SSR-UPC hi conflueixen tres àrees d'investigació que ja estaven implantades a la Politècnnica de Manresa: Mines i Recursos Naturals, Química i Sistemes TIC, tres àmbits que no només es complementen, sinó que donen un tret diferencial al centre de recerca, segons ha dit. Està especialitzat en l'aprofitament dels recursos naturals, residus urbans, industrials i miners.

Gamisans ha comentat exemples de col·laboració de la universitat manresana amb empreses com Sofimel o bé la minera ICL. També iniciatives pròpies que té en marxa com el d'extreure metalls d'aparells informàtics a través de microorganismes.

Un dels objectius del grup Smart Sustainable Resources, aquest 2019 és donar-se a conèixer i també compartir projectes d'investigació amb altres centres de recerca com l'Eurecat, l'antic cedntre Tecnològic, amb qui ja han començat a treballar.

A l'acte també hi ha participat la delegada d'Acció a la Catalunya central, Laura Sobrevias.