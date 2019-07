Intimidació i coacció, els mètodes utilitzats per aquestes companyies

?Desokupa utilitza la intimidació i la coacció per desallotjar els pisos que han estat ocupats.

El seu mètode es basa, en primer lloc, a dirigir-se a l'habitatge ocupat i intentar negociar la sortida de les persones que hi viuen. Si no s'arriba a un acord, el pas següent és habilitar un operatiu de control d'accés a l'habitatge. Es basa a controlar durant les 24 hores el pis en qüestió i, si en algun moment queda buit, hi accedeixen forçosament i hi canvien el pany per evitar la tornada dels ocupes. L'objectiu final és negociar una compensació econòmica a canvi del desallotjament. Si els treballadors consideren que la situació es posa tensa amb la família o amb associacions de suport, acostumen a trucar a la policia.

Les tarifes que ofereixen poden oscil·lar enre els 3.000 i 8.000 euros, i fins i tot ofereixen als propietaris dels pisos a formar part del «Club Desokupa» per gaudir de més avantatges.

Entenen que les desocupacions han de produir-se sempre sense l'ús de la força i asseguren aconseguir el seu objectiu en el 90% dels casos i en menys de 72 hores. No obstant, s'han registrat casos de tensos enfrontaments entre els treballadors de Desokupa i els ocupants dels pisos.

A més, han estat investigats per l'Ajuntament de Barcelona i han rebut diverses denúncies directes per violació de l'habitatge i per coaccions.

L'empresa la va fundar l'any 2016 Daniel Esteve, director de seguretat, i en els últims anys n'han sorgit d'altres que ofereixen serveis similars.