L'empresa de desnonaments exprés Desokupa actua per primer cop a Manresa

Manresa va viure ahir per primera vegada l'actuació de l'empresa especialitzada en desallotjaments de pisos ocupats, Desokupa, per intentar fer fora una família que viu en un pis a la Via de Sant Ignasi.

La família és formada per un matrimoni d'origen magribí que té una filla de dos anys i una altra de tres setmanes. Fa dos mesos que van ocupar l'habitatge ja que asseguren que estava buit.

Segons va explicar la mare, que era a casa en el moment dels fets, al matí dos treballadors de Desokupa van intentar entrar a casa seva fent cops a la porta i intentant forçar el pany. Seguidament, va afegir que aquests van trucar al seu marit per trobar-se en un bar i negociar una oferta perquè abandonessin l'habitatge a canvi d'una compensació econòmica. «Ell va dir que no, que si volien parlar, ho haurien de fer directament aquí, a casa nostra».

En aquells mateixos moments, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) va convocar una concentració immediata i, aproximadament, una quarantena de persones es van aplegar a la porta del bloc de pisos esperant l'arribada de Desokupa i evitar la seva entrada.

Des de la PACH denuncien l'existència del que ells anomenen «màfies parapolicials» i diuen que davant d'un cas així la denúncia encara és més gran. «Defensem el dret a l'habitatge. Ningú no pot viure sense un sostre i l'administració hauria d'encarregar-se de trobar una solució per a cada cas».

Moments més tard van arribar dos homes d'aspecte i actitud intimidant, van obrir-se pas entre les persones que ocupaven tota la vorera i van entrar dins el portal.

Immediatament després, totes les persones que estaven protegint l'habitatge van llançar-se dins el bloc de pisos i van exigir al personal de Desokupa que marxessin i se'ls va recriminar que el que feien era violació de l'habitatge i que se sortia de la legalitat.

Evitant l'enfrontament, els membres de Desokupa van retirar-se i van esperar que arribessin els Mossos d'Esquadra, que ells mateixos van avisar davant la situació.

«Nosaltres hem vingut a mediar i a negociar. Aquest habitatge és d'una empresa i aquesta gent hi viu il·legalment. En cap cas farem ús de la força; si no volen pactar hauran d'anar per la via judicial i marxar sense ni un euro», va explicar un dels dos treballadors de l'empresa a Regió7.

Els dos treballadors no van intentar acostar-se més a la casa. Quan va arribar la policia, van estar parlant-hi durant uns vint minuts fins que van decidir marxar. «Ens n'anem. Si no volen marxar, ens veurem als tribunals», van dir. Després van abandonar el carrer.

Els membres de la PAHC, juntament amb totes les persones que van estar durant més d'una hora envoltant l'habitatge de la Via de Sant Ignasi, van celebrar la retirada de Desokupa i van quedar-se una estona més per assegurar-se que no hi tornessin.