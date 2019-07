L'Escola Agrària presenta demà un assaig per evitar l'ús de plàstic als horts

A la finca de l'Escola Agrària de Manresa a Can Poc Oli s'han utilitzat diverses vegades encoixinats biodegradables a l'horta, que en el cas dels cultius ecològics resulten especialment interessants perquè l'ús d'herbicides no hi és permès. Aquests encoixinats relleven els de plàstic.

Demà, a partir de les 10 del matí a la 1 del migdia, es presentaran a Can Poc Oli els resultats d'un assaig sobre aquests encoixinats biodegradables fruit de la col·laboració entre l'Escola Agrària i la Universitat de Lleida que forma part d'un treball de final de grau. La jornada és gratuïta, però cal inscriure-s'hi a: ccagraria.manresa@ gencat.cat. Més informació, al 973 702 567.

La tècnica de l'encoixinat s'ha usat molts anys als horts de Catalunya perquè és un sistema molt favorable des del punt de vista tècnic, econòmic i ambiental. Tradicionalment s'ha fer servir plàstic convencional com a material per encoixinar, que s'ha generat un problema greu de residus.