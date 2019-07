La manresana Paula Terra rep premis al certamen de disseny més gran del món

El dispositiu pensat per a les persones diabètiques

Un producte per ajudar els diabètics i un espai de treball adaptat a l'ús de les noves tecnologies. Són dos dissenys amb què la manresana Paula Terra ha guanyat sengles premis a l'A'Design Award and Competition, el certamen de disseny més gran del món. S'hi van presentar 97.274 registres i 35.263 presentacions de projectes de l'àmbit professional.

El treball final del Grau de Disseny de Terra, Dröp, va obtenir una menció honorífica en la categoria d'Instruments científics, dispositius mèdics i disseny d'equips. Es tracta d'una solució mèdica formada per un dispositiu intel·ligent, una app i l'injector d'insulina que permet gestionar el tractament de la diabetis de forma senzilla, agradable i propera a l'usuari. El disseny permet reduir i optimitzar tant els procediments com els dispositius necessaris per seguir un tractament adequat de la diabetis, de tal manera que pugui satisfer les necessitats dels usuaris i millorar la seva qualitat de vida.

L'altre va ser un premi de plata en la categoria de mobles. En aquest cas, per a un espai de treball adaptat als nous hàbits i a l'ús de les noves tecnologies. La seva interactivitat permet generar un ambient adaptat a cada usuari a través de la il·luminació, l'acústica i la presència d'elements mòbils.

Aquest ha estat el segon any consecutiu que Terra obté dos guardons en aquesta competició de disseny. L'any passat en ja va guanyar dos amb el disseny de dues postades al costat del seu equip de treball Köllen Design.

El lliurament va tenir lloc el 29 de juny al Teatre Sociale de Tremezzo Sightseeing al Llac de Como (Itàlia). Els articles guardonats formen part d'una exposició oberta fins al 31 de juliol al MOOD Museum of Design, a Como.