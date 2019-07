La UVic-UCC redueix el consum de gas, llum i aigua

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha reduït un 14% el consum d'electricitat, un 3 % el de gas i un 11 % el de l'aigua els últims anys després que hagi posat en marxa el projecte Ecocampus. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu aconseguir unes infraestructures, un campus i unes instal·lacions referents en sostenibilitat i eficiència.

Les dades s'han fet públiques coincidint amb el fet que el Consell de Govern de la universitat hagi aprovat un manifest impulsat per la comunitat científica de la UVic-UCC, docents, administració i estudiants. El text expressa la preocupació de la institució davant l'escalfament global creixent i s'adhereix a la declaració de l'estat d'emergència climàtica del Govern de Catalunya.

En el document es demana a les persones, administracions i empreses de la Catalunya central que «analitzin a fons quines accions reals i efectives duen i poden dur a terme en els propers anys per disminuir la seva aportació negativa a l'emergència climàtica global».

A la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya hi ha dos grups de recerca i quatre càtedres que treballen per diagnosticar i pal·liar l'emergència climàtica.

Així mateix anuncia que com a centre de coneixement i recerca a la Catalunya central «la universitat liderarà un seguit d'accions per assolir una major consciència sobre aquesta problemàtica» i proposarà mesures a les institucions més pròximes per frenar les emissions i l'escalfament global.