La carretera de Santpedor de Manresa estarà tallada durant 6 setmanes

Tres mil circulacions en sentit de baixada i dues mil de pujada quedaran alterades a partir de dimarts i durant sis setmanes per la renovació de setanta metres de la canalització d'aigua de la carretera de Santpedor, entre els Dipòsits Vells i la plaça Mallorca.

Com a conseqüència es tallarà el trànsit de vehicles de la carretera de Santpedor entre els carrers Menorca i Creu Guixera.

Els conductors que circulin per la carretera de Santpedor provinents de la Bonavista es desviaran pels carrers Creu Guixera, Llibertat i Doctor Trueta per accedir de nou a la carretera de Santpedor.

Es tallarà l'accés a la carretera de Santpedor des de la plaça de la Creu. Els conductors s'hauran de continuar per l'avinguda de les Bases de Baixada i es podran desviar a la dreta pel carrer Llibertat, que estarà canviat de sentit fins al carrer Doctor Trueta.

També podran agafar el carrer Creu Guixera des de les Bases i anar a buscar la carretera de Santpedor en direcció a la plaça Bonavista.

Els vehicles que circulin pel carrer Sèquia es desviaran pel carrer Bisbe Torras i Bages.

Pel que fa a les afectacions al transport públic, el Bus Manresa modificarà el seu recorregut d'acord als desviaments de trànsit establerts.

S'anul·len les parades del bus urbà de la Plaça Mallorca (en ambdós sentits) i Valentí Almirall. Les afectacions es poden consultar mitjançant la web www.manresabus.com o trucant al telèfon 93 875 71 50.

Dilluns ja es realitzaran els treballs previs per a l'adequació dels vials afectats pels desviaments de trànsit. Amb motiu d'aquests treballs es prohibirà l'estacionament al carrer Creu Guixera entre la carretera de Santpedor i el carrer llibertat.