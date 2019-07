Cristòfol Gimeno: «Els que ens donaven per morts i enterrats van fer l'errada de no incinerar-nos»

El primer secretari de la Federació XI del PSC a les nostres comarques, Cristòfol Gimeno, va aprofitar la presentació de la sessió d'ahir als mitjans per mostrar la seva satisfacció per la feina feta pel PSC, prèvia a les eleccions europees i municipals i, alhora, per reivindicar el partit. «Els que anys enrere ens donaven per morts i enterrats van fer l'errada de no incinerar-nos», va comentar.

Gimeno va manifestar que «ens sentim orgullosos de les aliances que hem fet al Bages i al Berguedà a tots els nivells, tant amb Junts per Catalunya com amb ERC. Al Bages, podríem haver donat dues alcaldies a Junts per Catalunya i no ho hem fet per dinàmiques locals, per coincidència de programes i per diferents aspectes i, per tant, hem triat l'opció que els companys de Sant Vicenç de Castellet i de Sant Salvador de Guardiola van decidir».

A les 7 de la tarda va començar el consell, que va obrir Joan Roma, el seu president. Ho va fer recordant que una socialista és la nova presidenta de la Diputació i destacant la presència a Manresa del president del Senat. Dos enunciats que van rebre una ovació per part dels presents.