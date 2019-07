Les festes de Sant Ignasi arriben amb una quarantena d'actes i algunes novetats

Del 20 al 31 de juliol tornen les Festes de Sant Ignasi a la capital del Bages. Organitzades per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants, la Fundació la Cova, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'Ajuntament de Manresa, oferiran un programa d'actes amb més d'una quarantena de propostes que ompliran el Centre Històric d'activitats diverses amb la voluntat de continuar dinamitzant aquest entorn i posant en valor la Manresa ignasiana i el projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loiola a la ciutat.

La presentació del programa d'actes s'ha dut a terme aquest divendres a la capella de Sant Ignasi Malalt i han intervingut el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat i responsable de Manresa 2022, Joan Calmet; el gerent del Centre d'Espiritualitat Ignasiana, Lluís Pagès; i el president de l'Associació de comerciants del carrer Sobrerroca, Plaça Major, carrer Sant Miquel i voltants, Josep Tobeña. També els ha acompanyat la regidora de Centre Històric, Claudina Relat.

Joan Calmet ha explicat que "des de l'edició de l'any 2013, l'Ajuntament de Manresa es va afegir a l'organització de les festes amb la finalitat d'oferir més gruix d'activitats seguint un esquema que es basa en uns eixos troncals com són l'espiritualitat i la religió". "Cada any", ha remarcat, "s'intenta oferir una programació que ja ha esdevingut tradicional com, el cicle de concerts Sons del Camí, i la caminada nocturna de Montserrat a Manresa, entre d'altres, alternats amb novetats destacades com un pelegrinatge musical, activitats al voltant de la figura de Sant Ignasi com a soldat, les Vesprades a la Seu i un Big Scape al carrer del Balç".

El regidor també ha destacat que enguany, i per primer cop en el marc de les festes, es presentarà el treball guanyador del Concurs Pare Ignasi Puig que, titulat "La música a l'entorn de Sant Ignasi", signa Glòria Ballús. "Una altre presentació que promet ser interessant és la conferència sobre 'Les ínyigues. L'entorn femení d'Ignasi de Loiola a Manresa', a càrrec de la historiadora, Mireia Vila", ha constatat Calmet.

Aquest tema l'ha aprofitat Lluís Pagès per fer notar que, precisament la roda de premsa s'estava desenvolupant sota un quadre que mostra una escena on estan les ínyigues representades. Després d'aquest curiós incís, el gerent de la Cova ha fet un repàs de les eucaristies que es duran a terme a diferents espais durant les festes.

Al seu torn, el president de l'Associació de comerciants del carrer Sobrerroca, Plaça Major, carrer Sant Miquel i voltants, Josep Tobeña, ha posat en relleu els actes que pròpiament organitza l'associació que ell representa, com el concurs d'aparadors, el sopar a la fresca amb mambo i també un munt d'activitats lúdiques i culturals, com exposicions, tallers, espectacles, xocolatades, mercats i concerts de música adreçades a tot tipus de públic.

En acabat, la recent estrenada regidora de Centre Històric, Claudina Relat, ha expressat la voluntat de "continuar creant sinergies per duu a terme activitats al Centre Històric, per tal que tothom en pugui gaudir i sentir-se'n orgullós". Relat ha desitjat unes bones festes a tothom.

L'organització ha comptat amb la col·laboració de La Seu, l'Associació d'Esgrima Antiga de la Catalunya Central, i l'empresa Organitzem x tu.



Programa d'actes



Del 20 al 31 de juliol

Concurs d'aparadors sobre St. Ignasi 1522-2022 als diferents comerços del Carrer Sobrerroca, Plaça Major, St. Miquel i voltants.

Dissabte 20 de juliol

17.30 h - Ignasi el Soldat.

Conferència a càrrec de David Ferré Gispets. Investigador predoctoral en Història Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitat gratuïta

Lloc: Sala Gòtica de la Seu

18.30 h - L'esgrima en temps d'Ignasi.

Tècniques i armes que es feien servir al segle XVI. Demostració, explicació en directe i entrenament.

Activitat gratuïta

Lloc: Baixada de la Seu / Parc de la Seu

19.15 h - Taller d'Esgrima antiga.

Activitat recomanada per a majors de 16 anys.

Activitat gratuïta

Lloc: Baixada de la Seu / Parc de la Seu

Dimecres 24 de juliol

19.30 h - Vesprades d'estiu a la Seu

Visita la Basílica al capvespre, posta de sol des de la primera coberta. Informació i reserves: gestio@seudemanresa.cat. Tel:· 93.872.15.12

21 h - Sons del Camí presenta AMORANTE

Lloc: Parc de la Seu de Manresa

Concert gratuït / Taquilla inversa solidària

Informació: www.sonsdelcamí.cat

Dijous 25 de juliol

11 a 14 h - Big Scape al carrer del Balç

Horaris: tres torns a les 11h, 12h i 13h

Informació i reserves: www.organitzemxtu.com

19.30 h - Vesprades d'estiu a la Seu

Visita la Basílica al capvespre i posta de sol des de la primera coberta. Informació i reserves a: gestio@seudemanresa.cat. Tel:· 93.872.15.12

20.30 h - Sons del Camí presenta MuOM

Lloc: Basílica de la Seu de Manresa (Baixada de la Seu,1)

Concert gratuït / Taquilla inversa solidària

Més informació: www.sonsdelcamí.cat

21.30 h - Sopar del Tomàquet

Lloc: Parc de la Seu de Manresa

Informació i reserves: www.festadeltomaquet.cat

Divendres 26 de juliol

19.30 h - Vesprades d'estiu a la Seu

Visita la Basílica al capvespre i posta de sol des de la primera coberta. Informació i reserves a: gestio@seudemanresa.cat. Tel: 93.872.15.12

21 h - Sons del Camí presenta ELENA GADEL

Venda d'entrades: www.sonsdelcami.cat o a l'Oficina de Turisme de Manresa Preu: 12€ anticipada / 15€ a taquilla

Lloc: Basílica de la Seu de Manresa (Baixada de la Seu,1)

Dissabte 27 de juliol

18.30 h - Caminada nocturna Montserrat Manresa

Preu: 15 €. Inclou transport en autocar fins a Montserrat, assegurança i avituallaments.

19.30 h - Missa a l'ermita de Sant Pau amb Mn. Joan Antoni Castillo

20.30 h - Concert del cor i orquestra Joves de Hallé

Lloc: Basílica de la Seu de Manresa

Més informació: www.seudemanresa.cat

Concert gratuït

Diumenge 28 de juliol

11 h - Visita guiada "Manresa Universal: la ciutat d'Ignasi"

Lloc: sortida del Museu Comarcal de Manresa

13 h - Missa de Sant Ignasi a la Parròquia de Santa Maria de Viladordis amb Mn. Joan Antoni Castillo

Dilluns 29 de juliol

19.30 h - Les ínyigues. L'entorn femení d'Ignasi de Loiola a Manresa

Conferència a càrrec de la historiadora, Mireia Vila.

Lloc: Espai 1522

Activitat gratuïta

Dimarts 30 de juliol

19.30 h - Acte de presentació treball La música a l'entorn de Sant Ignasi, a càrrec de la seva autora Glòria Ballús (Premi Pare Ignasi Puig 2017)

Lloc: La Cripta de La Seu

Activitat gratuïta

20.30 h - Pelegrinatge musical

Inici: Sala Gòtica de Sant Andreu

20.15 h - Missa a la capella de Sant Ignasi Malalt

Presideix: P. David Guindulain sj

Dimecres 31 de juliol

8.45 h - Botifarra per a començar el dia a la Plaça Major

9 a 21 h - XII Fira Mercat

Lloc: Carrer Sobrerroca, Sant Miquel i Plaça Major

11 h - Missa al Pou de la Gallina

En acabar, petita representació teatral amb El Teló

Presideix: Josep Sugrañes sj

12.15 h - Trobada d'Ignasis i Ignàsies

Lloc: Oficina de Turisme

12.30 h - Visita guiada "Els comerços emblemàtics", a càrrec de Francesc Comas

Punt de trobada: Oficina de Turisme

Activitat gratuïta

13.15 h - Vermut popular de Sant Ignasi

Lloc: Granja Graner (Antic Cafè del Taller)

17.30 h - Inflables i tatuatges temporals

Lloc: Carrer Sant Miquel i carrer d'en Botí

Activitat gratuïta

Exhibició de l'escola Ciclisme Manresa bicitrial

A càrrec d'alumnes i monitors.

Si tens entre 4 i 16 anys podràs provar.

Activitat gratuïta

Lloc: Plaça Major

17.45 h - Espectacle infantil i xocolatada

Lloc: Carrer Sobrerroca cantonada amb carrer Serarols.

Activitat gratuïta

18 h – La Corenta Riallera

A les 19 h, coca i xocolata.

Activitat gratuïta

Lloc: Carrer Sant Miquel

20 h - Missa de Sant Ignasi al Santuari de la Cova

Presideix: P. Lluís Magriñà sj.

21.30 h - Sopar a la fresca i Mambo

Venda anticipada de tiquets fins el 27 de juliol als establiments: La Casa del Bacallà, Puigbertran i Fotografia Vert.

22 h - Rosari a la capella de la Creu del Tort

Presideix: P. Xavier Melloni sj

Per a més informació i inscripcions a les diferents activitats, cal adreçar-se a l'Oficina de Turisme (plaça Major, 10), al web www.manresaturisme.cat, turisme@manresaturisme.cat, o al tel: 93 878 40 90.

TAMBÉ PODEU CONSULTAR EL PROGRAMA D'ACTES CLICANT AQUÍ