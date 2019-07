L'Anònima de Manresa serà el pal de paller de la transformació del Centre Històric

La transformació d'una part important del Centre Històric de Manresa pivotarà entorn de l'antiga fàbrica de l'Anònima, de propietat municipal. Fundada el 1894, va ser la primera empresa que va subministrar electricitat a la ciutat. Fins al 2014 va ser la seu a la Catalunya Central de l'actual companyia elèctrica Endesa. Ara, 125 anys després, està destinada novament a tenir un paper clau per a la ciutat. En aquest cas, per revitalitzar una zona de la part vella de Manresa amb una alta densitat d'edificacions i amb pocs espais públics al seu entorn.

Des del principi d'aquest any s'han anat encaixant les peces perquè el canvi sigui possible: més espai públic, un bloc de pisos assistits per a gent gran i la connexió de l'Anònima amb la plaça Hospital. Aquests dos darrers projectes són a mitjà termini, i s'hi ha d'afegir els usos definitius que tindrà l'Anònima. La proposta més madura que hi ha actualment damunt la taula és convertir l'equipament en un complex de creació de cultura transformadora.

El projecte de l'Anònima combina inversió pública i privada. La pública l'haurà de definir el govern municipal, que ha de decidir què fer al complex de l'edifici i també a l'espai públic que envolta la nau principal. Els projectes que requereixen inversió privada ja estan en dansa. Es tracta de la construcció d'un bloc d'habitatges assistits per a gent gran, i d'un edifici amb pisos cooperatius a la plaça Hospital que tindrà un passatge que connectarà la plaça amb l'antiga fàbrica. Les dues obres començaran entre final d'any i principi del vinent.

El complex de l'Anònima, obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, un dels màxims exponents del modernisme, va passar a mans municipals el 2014. Comprèn quatre espais. L'emblemàtica nau principal, una de més petita al costat, l'edifici d'ofic

ines de tres plantes i golfes, i un soter-rani, a més a més de la xemeneia. Durant tres anys va estar en desús. Feia de simple magatzem, fins que el 2017 es va adequar mínimament la nau principal i s'hi van començar a celebrar activitats bàsicament culturals que van posar en evidència el seu potencial.

Al principi d'aquest any es va tornar a moure peça. L'Ajuntament va comprar a la companyia Endesa 4.500 metres quadrats de tot el voltant. És l'equivalent a dues places de Sant Domènec. L'operació va costar 265.000 euros. On era previst que hi anessin pisos ara serà espai públic.

A aquestes iniciatives públiques cal afegir-hi les privades, que també ajudaran a canviar la fesomia de l'Anònima. La fundació que gestiona la residència Montblanc és qui construirà en un dels extrems del solar també propietat d'Endesa, entre el carrer Hospital i el Sant Salvador, un edifici amb una setantena de pisos assistits per a gent gran (vegeu Regió7 del 6 de juny) i un aparcament sub-terrani. La previsió és que les obres comencin l'any vinent. Per altra part la cooperativa La Raval preveu iniciar a final d'aquest any les obres d'un edifici de 16 habitatges comunitaris (vegeu Regió7 del 22 de juny). El projecte, d'uns dos milions d'euros, se sumarà a la transformació d'aquest sector.