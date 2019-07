L'esplanada de la capella del Guix acull els actes principals de les festes del barri

El barri de les Cots, el Guix i Pujada Roja celebrarà aquest diumenge els actes centrals de les seves festes d'estiu. Es duran a terme a l'esplanada de la capella del Sant Crist del Guix.

A les 9 del matí se celebrarà una missa, i en acabada hi haurà xocolata amb xurros per a tothom. Cap a les 11 del matí, a l'esplanada, es durà a terme un homenatge a la gent gran amb l'actuació del grup d'animació Els Atrevits. Hi haurà distincions per als veïns i veïnes que tinguin 80 anys o més, i per als que ja n'han complert 90. Els majors de 65 anys també tindran un obsequi de record.

A 3/4 de 7 de la tarda del diumenge, i a la mateixa esplanada de la capella del Guix, hi haurà una cantada d'havaneres. A la mitja part del concert es presentarà la nova pubilla de l'associació de veïns, Núria Guàrdia Marsi-nyach. Tot seguit es durà a terme una botifarrada i cremat de rom.

Les festes d'estiu culminaran el dissabte 20 de juliol. A les 9 del vespre se celebrarà un sopar de germanor a la fresca al pati del local de cultura i esbarjo del Guix. A continuació hi haurà ball.

Les festes d'estiu del barri Cots, Guix i Pujada Roja es van iniciar dissabte passat amb el pregó que va anar a càrrec de l'activista social Víctor Feliu.