La PAHC intenta aturar un desnonament al carrer de l'Hospital de Manresa

La PAHC ha tornat a mobilitzar-se, avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia; aquesta vegada, per intentar aturar un desnonament al carrer de l'Hospital de Manresa d'una família amb dues criatures. Fins allà s'han arribat a les 12 del migdia els Mossos d'Esquadra.

Mig centenar d'activistes s'han concentrat davant del número 19-21 del carrer de l'Hospital. Es tracta d'un desnonament que s'havia aconseguit aturar anteriorment als jutjats, però que avui no ha estat possible. Un portaveu de la PAHC Bages ha explicat que el pis és d'una immobiliària.

És el quart intent de desnonament de la família. Entre els concentrats, hi ha els regidors de la CUP Roser Alegre i Jordi Trapé.

Aquesta mateixa setmana, la PAHC ha aconseguit aturar l'empresa de desnonaments exprés Desokupa, que ha actuat per primer cop a la capital del Bages, on tenia previst desallotjar una família amb dos nadons que han ocupat un habitatge a la Via de Sant Ignasi.