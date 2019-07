El president del Senat diu a Manresa que l'acord a la Diputació és bo per a la política

A la seu del PSC a Manresa, ahir, no passaven per la porta. El consell de la Federació XI del partit a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès va tenir el president del Senat, Manuel Cruz, de convidat. Cruz va celebrar l'acord d'investidura de Núria Marín com a nova presidenta de la Diputació signat pel PSC i Junts per Catalunya, que, al seu entendre, «expressa una cosa positiva, que és que no hi hagi línies vermelles. Si ens queixem, a Catalu-nya i a Espanya, que la política de blocs no és bona i que la ciutadania el que demana és que els polítics parlin i arribin a acords, doncs aquí en teniu una mostra».

Quant a les concentracions al carrer per reclamar la unitat entre les forces independentistes generades per l'esmentat acord a la Diputació (vegeu més informació de la investidura a la pàgina 28), va valorar que «la responsabilitat dels dirigents polítics no és evitar que hi hagi queixes de la seva militància sinó explicar la seva posició. Si cada vegada que les bases d'un partit es queixen els dirigents s'amaguen, la cosa no va bé. El responsable ha de prendre una responsabilitat. Si ha fet una cosa que molts dels seus no poden entendre, que s'expliqui».

Demanat sobre si en política no hi ha d'haver línies vermelles, va respondre que una línia vermella «és una opció política discutible que un posa com un requisit a l'altre. El que són els marges de la vida en comú no són línies vermelles, són les regles del joc». Com a exemple, va esmentar la legalitat i els drets humans.

Davant d'aquells que consideren el Senat innecessari, Cruz va dir que «és una càmera absolutament necessària. Primer, perquè és una càmera de segona lectura i, després, perquè és una càmera territorial. Si ho analitzéssim, hi ha moltes lleis que han millorat quan han passat per la segona lectura i el Congrés les accepta, reconeix que han millorat». Pel que fa al tema territorial, va afirmar que «és més necessari que mai».



Els eixos per d'aquí a 4 anys

Al seu costat hi van ser el primer secretari de la Federació XI del PSC a les nostres comarques, Cristòfol Gimeno, i la senadora Èlia Tortolero, que va explicar els eixos de la Federació per «encarar les properes eleccions de manera més positiva». Entre altres, va parlar «d'estar oberts a entitats, col·lectius, empreses i a qualsevol que ens necessiti per portar informació a Madrid», de «reprendre el suport als consells polítics a la comarca del Bages i del Berguedà», i de «donar suport municipal als nostres regidors i alcaldes».