Un bon exemple del pèssim estat del paviment

La fotografia és del carrer de Jacint Verdaguer, davant del número 9. L'estat del paviment és tan dolent que dimecres encara s'hi podia veure aquest gran bassal fruit de les pluges que van caure dilluns. Tot i el pla de xoc de l'Ajuntament per millorar la via pública, a Manresa encara hi ha molta feina per fer perquè als carrers s'hi pugui circular amb comoditat i sense sots com aquest.