Unes obres del gas tindran afectacions en el trànsit a la plaça de Catalunya

Aquest dilluns s'iniciaran uns treballs de substitució de la xarxa general del servei de gas a la plaça de Catalunya, que tindran afectacions en el trànsit. És previst que els treballs durin tres setmanes.

L'Ajuntament va confirmar ahir que, com va avançar aquest diari (vegeu edició del dia 6 de juliol), les obres s'aprofitaran per retirar els dos xiprers que hi ha a la plaça, que es van incendiar la revetlla de Sant Joan perquè uns brètols hi van tirar petards i no s'han pogut salvar. També es millorarà la jardinera del parterre on són.

Les afectacions seran les següents: els vehicles que circulin per l'avinguda de Tudela en direcció a la plaça de Catalunya es desviaran pel carrer Lleida. I els vehicles que circulin pel carrer de Martí Pol o bé per l'avinguda de Tudela i que es dirigeixin al carrer de Sant Fruitós hauran de circular pels carrers del Pintor Basiana i per la plaça de Catalunya.