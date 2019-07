Reanimen una persona amb desfibril·lador per primer cop a Manresa

Reanimen un home per primera vegada a Manresa amb un desfibril·lador públic després de patir una aturada cardiorespiratòria. El ciutadà, del qual no ha transcendit l'edat, va ser atès per un vianant, que va utilitzar un desfibril·lador públic per a les tasques de reanimació. Els equips d'emergència van arribar posteriorment, i l'afectat es recupera favorablement.



Els fets van tenir lloc a la plaça del Mil·lenari de Catalunya dijous a les 6 de la tarda, segons els Mossos d'Esquadra. L'home es va desplomar a causa de l'aturada cardíaca i va ser ràpidament atès per un jove que tenia formació com a infermer. Ell mateix va fer les primeres maniobres de reanimació, i va utilitzar un desfibril·lador que hi ha a prop, que va ser clau per a la recuperació de l'afectat. Poc després va arribar al lloc dels fets el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va seguir els protocols. L'afectat va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, i posteriorment a Barcelona, on es recupera favorablement, segons informa l'Ajuntament de Manresa.



Es tracta de la primera vegada que un dels desfibril·ladors de Manresa s'utilitza per atendre un vianant en ple carrer. La capital del Bages és una ciutat cardioprotegida i l'Ajuntament manté una campanya informativa sobre els DEA, per tal que el màxim nombre de persones puguin tenir nocions sobre el seu funcionament que, com en aquest cas, poden contribuir a salvar vides

Manresa disposa d'una xarxa de 30 desfibril·ladors en diversos espais de la ciutat. Des del 2016, Manresa és una ciutat cardioprotegida i disposa d'una xarxa de 30 desfibril·ladors, dels quals 18 són a la via pública. Aquest dijous, la presència d'aquests aparells al carrer va ser clau per poder reanimar una persona que va tenir una aturada cardíaca en plena via pública.