El regidor de Mobilitat demana que es busquin itineraris alternatius

El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, que és també el responsable d'Urbanisme, va demanar ahir als conductors que intentin evitar tant com sigui possible passar per la zona afectada per les obres i que busquin itineraris alternatius, encara que surtin dels seus itineraris habituals, per vials com Abat Oliba o la plaça Prat de la Riba com a ròtula.

El regidor de Mobilitat va estar acompanyat en la roda de premsa, convocada per fer pública l'actuació i les seves conseqüències, per Mireia Fèlix, sotsdirectora tècnica d'Aigües de Manresa, i Pol Valero, cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Manresa.

La responsable d'Aigües de Manresa va explicar que no es preveuen talls d'aigua als veïns del sector, de manera que el subministrament estarà garantit en tot moment.

Fèlix va informar que per la car-retera de Santpedor transcorren dues canalitzacions d'aigua: la normal i l'elevada. En la zona d'afectació el subministrament a les llars es fa mitjançant la xarxa que és abastada pel dipòsit elevat sobre els Dipòsits Nous, mentre que més avall dels Dipòsits Vells l'abastament prové directament dels Dipòsits Nous mitjançant la xarxa normal. Com que l'obra es fa a la xarxa normal i el sector s'abasteix per la xarxa elevada, «no hi ha d'haver afectació».