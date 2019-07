La UVic-UCC té el grau de Medicina amb la nota de tall més baixa

Ahir es van conèixer les notes de tall del curs 2019-2020 per poder entrar a la universitat. En el cas dels estudis que s'ofereixen a Manresa, el grau de Medicina que imparteix la UVic-UCC és el que té la nota de tall més baixa (11,798) de les vuit universitats on es pot fer aquesta carrera. A les altres set està per sobre del 12, i la de la Universitat de Barcelona (UB) és la més alta (12,744).

També impartit per la UVic-UCC, el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) té un 5 de nota de tall, igual que el d'Educació Infantil, Infermeria i Podologia. Pel que fa a Fisioteràpia, la nota de tall és de 5,900.

Quant als estudis que imparteix la UPC a Manresa, el grau que té la nota més alta és l'Enginyeria d'Automoció, un 9,708. L'Engi-nyeria de Sistemes TIC té un 5 de nota de tall, igual que l'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, l'Enginyeria Mecànica, la Química i la Minera.

La carrera amb la nota més alta és la del doble grau de Física i Matemàtiques a la UAB. Per entrar-hi, els estudiants necessiten com a mínim un 13,418. El curs vinent, 47.559 estudiants s'han preinscrit a universitats públiques catalanes, 603 més que l'any passat. El 88,40% hi tenen plaça.