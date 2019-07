Ampans va acompanyar el 2018 2.125 persones amb discapacitat

Ampans, fundació que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, va atendre durant l'any passat 2.125 persones d'entre 22 mesos la més petita i 86 anys la més gran, a través dels diversos serveis i programes de suport de l'entitat.

En els darrers 5 anys Ampans ha doblat el nombre de persones que acompanya en serveis d'escola, formació, treball, centre ocupacional i centre de dia, i serveis residencials i llars, entre d'altres. Prop de la meitat de les persones que acompanya l'entitat reben atenció de forma diària. On s'observa una tendència de creixement més important en els dar-rers anys és en els serveis de formació i d'inserció laboral. L'any passat Ampans va atendre 839 persones, a qui el servei d'inserció va acompanyar en la recerca de feina, i va aconseguir 167 insercions laborals, 115 de les quals a diverses empreses del Bages i la Catalunya Central. La resta es van assolir en llocs de treball creats per Ampans a través dels projectes propis que emprèn o en altres centres especials de treball. La majoria de llocs de treball s'han aconseguit en el sector serveis, i la resta en indústria i comerç. La meitat d'aquests contractes laborals són persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, i la resta d'altres col·lectius amb necessitats de suport, persones menors de 25 anys sense feina, persones migrades, persones aturades de llarga durada i més grans de 45 anys. Entre els projectes comercials que va impulsar Ampans l'any passat hi ha la posada en marxa d'unes noves instal·lacions per a la secció de Serveis a la Indústria (manipulació i suport en processos productius d'empreses fabricants i de distribució) i la secció de medi ambient (recollida selectiva i deixalleries), que donen feina a més d'un centenar de persones.

Al 2018 l'entitat va celebrar el desè aniversari del restaurant Canonge, un projecte que dona feina a 13 persones, de les quals 10 amb discapacitat intel·lectual, i també va ser l'any de ple rendiment del supermercat que Ampans va franquiciar amb Caprabo, i que també durant el 2018 donava feina a 10 persones amb discapacitat. El supermercat és al carrer Barcelona de Manresa.