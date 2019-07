El bloc on hi hagut la violació: brutícia, desperfectes i sang a les parets

«Això és sang», avisa tot assenyalant unes taques de la paret de l'escala una de les persones que ocupa un dels pisos del número 17 del carrer Aiguader, a on ha tingut lloc l'agressió sexual aquest diumenge a la matinada. L'inquilí, que preferix no dir el seu nom, explica que la taques són fruit d'una baralla. «Les disputes violentes són habituals entre els mateixos nois que viuen al tercer pis i les persones que van a visitar-los», afirma tot desvinculant-se del grup que, des de fa mesos, provoca greus aldarulls al carrer, situat al barri de les Escodines de Manresa.

«Hi ha baralles i en ocasions treuen navalles. Espanta la seva actitud, tot i que de moment no m'han amenaçat», explica en el replà del seu pis, que és tot fosc. De fet, no hi ha llum a les escales, i en la penombra s'hi veu brutícia i objectes escampats pel terra. Els problemes s'han anat prolongant des de fa un any i mig, però els problemes s'han agreujat des de fa tres setmanes, quan un nou grup d'entre 10 i 15 joves de més de 20 anys s'han instal·lat en el pis problemàtic.

Els ocupes dels altres pisos asseguren que els aldarulls que hi crea el grup que de la tercera planta són continus i que a vegades els costa dormir. També expliquen que des de fa mesos, a part dels que hi viuen, també hi ha cares noves que van puntualment al pis. «Moltes vegades organitzen festes i posen la música molt alta fins tard, a la matinada», expliquen. És l'indret i els problemes que es viuen en el bloc on ha tingut lloc l'agressió.