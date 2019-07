L'Escola Agrària de Manresa debat a Dinamarca sobre producció ecològica

L'Escola Agrària de Manresa va assistir a Aarhus (Dinamarca) a la trobada i assemblea anual del projecte de recerca horitzó H2020 anomenat Organic+.

Aquest projecte europeu de recerca té com a objectiu millorar la producció agrària ecològica provant alternatives a alguns aspectes controvertits com ara l'ús de coure i olis minerals en tractaments dels cultius; l'ús de plàstic com a encoixinats que protegeixen els cultius de la competència de les herbes adventícies; els antibiòtics i les vitamines sintètiques en producció ramadera, entre d'altres qüestions.