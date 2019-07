Pas per treure el parc del Castell de l'oblit amb la instal·lació d'enllumenat

Pas decisiu per treure de l'ostracisme el parc de Puigterrà (conegut popularment com el Castell), la gran àrea verda del centre de la ciutat. Al juny va començar la primera fase les obres per col·locar-hi enllumenat elèctric i en les properes setmanes es farà la instal·lació dels fanals. Es tracta d'un espai oblidat que, fins ara, no ha tingut il·luminació suficient als camins, esplanades i els culs-de-sac. En total seran 34 punts de llum, entre fanals i pilones baixes que també portaran il·luminació.

Els llums són de sistema led però faran llum de color taronja, com els llums de sodi, el més adequat ambientalment per a aquest espai, segons l'Ajuntament, perquè és un parc i no un nucli urbà. El projecte d'il·luminació però també pretén evitar la contaminació lumínica. Tot plegat s'ha pactat amb l'associació de veïns i també amb l'Agrupació Astronòmica, que té la seu a Puigterrà. L'obra va començar el 7 de juny i la setmana passada va acabar l'obra civil necessària per a la instal·lació elèctrica. Tasques que s'han de fer prèviament per col·locar els elements d'il·luminació.

La segona part de les obres es durà a terme durant les properes setmanes. L'Ajuntament està pendent dels terminis d'entrega dels fabricants de les lluminàries i per aquest motiu no hi ha un calendari exacte i no se sap quan estaran acabades les obres. Mentre no es faci la segona part de les obres, es protegiran les rases i els treballs d'obra civil que s'han fet fins ara.

Es tracta d'un projecte que en part ha sortit dels pressupostos participatius i les obres del Parc de Castell es faran en dues fases. La primera consisteix a instal·lar l'enllumenat públic al llarg del camí que travessa el parc, i va ser presentada per l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies el 2017. Un projecte que va tardar a estar enllestit perquè va generar molt debat sobre el tipus de llum.

Aquesta demora va coincidir amb el fet que anunciessin que es presentarien al pressupost participatiu del 2018, amb la qual cosa es va decidir des de l'Ajuntament aturar la materialització de la primera fase per si guanyaven i així fer-les conjuntament.

Les dues fases tenen un pressupost de 50.000 euros cada una. El 9 d'abril passat es va aprovar l'adjudicació de l'obra, que porta a terme Elecnor SA.

Es tracta d'una actuació esperada pels veïns, que en els darrers anys han organitzat actes perquè el parc no caigui en l'oblit.