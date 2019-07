«Tenien la música molt alta i a 2/5 de 5 ha vingut la policia»

L'agressió en grup del carrer de l'Aiguader va tenir lloc en el marc d'una festa. La música estava a un volum molt alt i molestava els veïns, però no era la primera vegada, ja que ens darreres setmanes els ocupes del tercer pis del número 17 han organitzat festes sorolloses. La festa va començar a 2/4 de 12 de la nit. I ahir, com també havia passat altres vegades, a l'edifici van entrar-hi nois i noies molt joves, algunes de les quals, segons els veïns i ocupes que viuen en el mateix bloc, semblaven menors d'edat. La víctima de l'agressió sexual, de fet, tenia 17 anys.

La música va sonar durant tota la matinada. «A 2/4 de 5 vam sentir un soroll molt fort. Era la policia, que ha anat al pis de dalt», expliquen la resta d'ocupes que viuen en el número 17. Un cop els agents van marxar amb els detinguts, no hi va haver més sorolls i els veïns aquest matí no feien res més que parlar dels aldarulls i l'agressió que ha tingut lloc aquest diumenge a la matinada.