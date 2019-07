Els veïns del barri de l'atac sexual havien denunciat fa dies els aldarulls d'un nou grup d'ocupes

Imatge de l'edifici on hi ha els nous ocupes

Molts veïns del barri de les Escodines no s'atreveixen a passar pel carrer de l'Aiguader, on hi ha hagut l'atac sexual a una menor, i els que hi viuen com a llogaters o propietaris asseguraven ja fa dies estar atemorits. La situació és insostenible. La causa són els greus aldarulls, baralles i, fins i tot, furts produïts per un grup d'ocupes del carrer. Tot i que l'Associació de Veïns de les Escodines denuncia la inseguretat del barri des de fa un any i mig, asseguren que la situació s'ha agreujat des de la setmana passada, quan uns 11 o 15 individus d'unes edats d'entre 20 i 30 anys, aproximadament, s'han instal·lat en un habitatge. Des de llavors, els aldarulls són constants.

L'Associació de Veïns de les Escodines té contacte permanent amb Mossos d'Esquadra i Policia Local i estaven informats de la delicada realitat del barri i, més concretament, del carrer de l'Aiguader. Recentment també van contactar amb la Policia Nacional. «Demanem una intervenció policial perquè la situació actualment al barri és insostenible», explicava abans de l'atac sexual la presidenta de l'entitat veïnal, Carme Carrió.

Tot i que hi ha diversos pisos ocupats per individus que creen una important sensació d'inseguretat al carrer, els que hi han arribat recentment s'han instal·lat en el tercer pis del número 17, un habitatge petit, amb molta brutícia i runa. El carrer de l'Aiguader és l'epicentre dels problemes, però els veïns dels carrers adjacents, el de Sant Bartomeu i el de Les Escodines, també asseguen estar atemorits. Quan veuen els individus miren d'apartar-se i els mateixos responsables de l'associació de veïns demanen que ningú s'hi encari per evitar problemes. «Personal de l'Ajuntament està assabentat de qui són els individus i ens han avisat que són perillosos», afegia Carrió.

Es tractaria d'un grup que ha arribat a aquest carrer provinent d'un desnonament efectuat en un altre punt de la ciutat. «Sempre volem deixar clar que des de l'associació diferenciem molt clarament les persones que es veuen forçades a ocupar un pis per manca de recursos econòmics i que no provoquen problemes dels que creen aldarulls i fan que la convivència sigui impossible», afegeix la presidenta de l'associació de veïns. Una veïna del carrer amb problemes de mobilitat ha patit dos robatoris a l'interior del seu domicili ens els darrers tres mesos i, a més, els aldarulls fan que una altra veïna que hi viu i té problemes de salut, no pugui descansar. Són exemples del que han de suportar els ciutadans que hi resideixen.



Situació «enquistada»



Els veïns lamentaven fa uns dies que fins llavors no hi hagués hagut una intervenció contundent de la policia que posi fi a la greu problemàtica que viu aquest punt concret del barri de les Escodines. També repartien part de la culpa a l'Ajuntament i el fet de que «han deixat enquistar una realitat que fa impossible i insostenible la vida digna dels que hi volen viure tranquil·lament». A part, la brutícia que s'acumula en racons del carrer i a l'interior d'habitatges buits fa d'aquest punt de la ciutat «un lloc insalubre», segons la representant veïnal.

Els veïns asseguraven sentir-se sols i «abandonats per l'Ajuntament per la deixadesa generalitzada de fons voltors que tenen la titularitat de propietats, i la crisi econòmica que fa que cada vegada hi hagi més gent en situació de vulnerabilitat extrema», afegeix. Fins i tot hi ha una finca de titularitat municipal. Al carrer i al passatge Aiguader hi ha més d'una desena de finques senceres ocupades il·legalment i que no disposen de subministraments ni elements bàsics per viure-hi: com aigua, llum, rajoles a terra, finestres, ni lavabo.

Tot i que l'Associació de Veïns de les Escodines ja havien denunciat en diverses ocasions la situació del barri, asseguraven abans de l'atac a la menor que ara no podia passar més temps sense que ningú hi actués i per aquest motiu demanaven als responsables polítics i els cossos de seguretat amb presència a la ciutat que aportessin, d'una vegada, solucions per acabar amb la inseguretat ciutadana al barri.