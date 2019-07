Sobradament preparades per exercir arreu

Jordina Albiol tenia clar que volia ser mestra d'educació infantil. Explica que estudiar a UManresa «va ser molt intens, em va obrir portes i em va fer adonar que no estic disposada a treballar en qualsevol escola». Creu que si hagués estudiat en una altra universitat seria una mestra diferent, «una mestra tradicional». La seva inquietud la va portar a viure a Alemanya (Munic), on va treballar de mestra. Aquesta experiència, diu, «em va permetre conèixer una educació diferent i em va obrir noves portes. Em vaig adonar que m'agradaria dedicar-me a l'educació bilingüe i vaig decidir estudiar anglès i conèixer l'educació d'altres països del món».

Actualment, Albiol resideix a Austràlia, on, a més a més d'aprendre anglès, està a punt de començar un curs de child care que confia que li doni accés a treballar en escoles d'aquest continent. Mentrestant, somnia que algun dia, amb tots els coneixements adquirits, podrà posar en marxa un projecte d'escola del bosc.

Jessica Haldón treballa a l'escola Espill, on «em vaig sentir molt còmoda des del primer dia, perquè amb les pràctiques durant la carrera sortim molt ben formades». Haldón creu que el perfil de les mestres formades a UManresa està molt ben valorat a les escoles, perquè «estem ben preparades per treballar l'organització de l'aula i dels espais». Segons explica, tota la formació rebuda les orienta a la formació permanent i al treball cooperatiu, i això «són coses que t'endús a la motxilla quan vas a fer de mestra. L'escola canvia contínuament, apareixen noves metodologies i, com a docent, t'hi has d'anar adaptant».