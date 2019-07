Els tributs municipals que es paguen a Manresa s'afermen en 54 milions l'any

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2019 preveu l'arribada de 54 milions d'euros en tributs pagats per ciutadans i empreses.

Es tracta d'una xifra similar a la de l'any anterior que aferma aquesta magnitud per sobre del 60% del pressupost municipal.

La comparativa de dades mostra com l'expectativa de l'Ajuntament d'un augment d'ingressos per la revifada de la construcció es trasllada als pressupostos municipals fins al punt que en 3 anys s'ha triplicat la previsió de cobrament de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Així, si en el pressupost del 2016 la previsió era de 540.000 euros, en el del 2017 va pujar a 740.000, i en el del 2018 va seguir la línia ascendent i es va situar en 990.000 euros, i enguany arriba als 1.145.000 euros.

De mig milió a milió i mig per aquest concepte entre el 2016 i el 2019.

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres és l'únic impost municipal indirecte. Els impostos indirectes graven el contribuent no directament sobre el seu patrimoni i la seva renda –com és el cas dels impostos directes–, sinó a través de serveis o productes que utilitza.

En un altre àmbit, el de les taxes i preus públics, que financen serveis que rep directament el ciutadà, la previsió pressupostària ha baixat dels 16,3 milions de l'any passat als 15,6 d'enguany.

La taxa més important és la de les deixalles, que durant dos anys ha tingut un creixement que ha calgut corregir a la baixa per no dur-se a terme el trasllat previst de les deixalles de l'abocador de Bufalvent al Vallès per passar prèviament per la planta de pretractament.

Els que mantenen una progressió a l'alça constant són els impostos directes, el més important dels quals és l'impost de béns immobles (IBI). Els impostos directes graven directament la renda o el patrimoni, i a Manresa sumen 37 milions d'euros.

El total de la tributació se situa a l'entorn dels 54 milions d'euros, el que suposa més del 60% dels recursos de què disposa l'Ajuntament de Manresa. Els més de 54 milions d'euros en impostos i taxes que recapta l'Ajuntament dividits pels més 76.000 habitants de la ciutat dona 710 euros per persona pagats en un any en tributs municipals.